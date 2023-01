Netflix va facturer le partage de compte dans quelques semaines

Netflix annonce que sa vocation de facturer le partage de compte va être davantage une réalité pendant le premier trimestre de 2023. Le service de streaming veut que les comptes ne soient plus utilisés dans plusieurs endroits à la fois.

Voici ce qu’indique Netflix :

Le partage de compte généralisé actuel (plus de 100 millions de foyers) compromet notre capacité à long terme à investir dans Netflix et à l’améliorer, ainsi qu’à développer notre activité. Bien que nos conditions d’utilisation limitent l’utilisation de Netflix à un seul foyer, nous reconnaissons qu’il s’agit d’un changement pour les membres qui partagent leur compte plus largement.

Nous avons donc travaillé dur pour créer de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience Netflix, notamment la possibilité pour les membres de vérifier quels appareils utilisent leur compte et de transférer un profil vers un nouveau compte. Avec le déploiement du partage payant, les membres de nombreux pays auront également la possibilité de payer un supplément s’ils souhaitent partager Netflix avec des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas.