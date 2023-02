Activision piraté : des données sensibles sur les jeux et employés ont été obtenues

Activision a fait l’objet d’un piratage, avec les hackers qui ont été en mesure d’obtenir plusieurs données sensibles sur les employés de l’entreprise et certains jeux. La cyberattaque a eu lieu le 4 décembre 2022, mais la société ne l’évoque qu’aujourd’hui.

Un piratage d’Activision a eu lieu

Selon Insider Gaming, les hackers d’Activision ont réussi à obtenir des informations sur les prochains jeux Call of Duty, un prochain DLC pour Call of Duty : Modern Warfare 2 et des informations sensibles sur les employés. Les plans du DLC de Call of Duty : Modern Warfare 2 sont déjà disponibles en ligne, mais les informations sur les deux prochains jeux Call of Duty ne le sont pas. Les deux prochains jeux sortiront en 2023 et 2024 selon les données qui ont fuité, et ils sont développés sous les noms de code Jupiter et Cerberus.

D’autre part, le hack a permis aux pirates de mettre la main sur les noms complets, adresses e-mail, numéros de téléphone, salaires, lieux de travail et d’autres détails sur les employés.

Comment ce piratage a-t-il pu être possible ? Un employé d’Activision est tombé dans un piège. Il ou elle a reçu un SMS qui s’avérait être du phishing. La personne, qui travaille au département des ressources humaines, pensait que c’était un véritable SMS d’un collègue ou de son employeur, et a donc communiqué des données permettant de se connecter sur le réseau de l’entreprise. Malheureusement pour cette personne, le SMS venait en réalité du hacker qui a bien réussi son coup.

« Le 4 décembre 2022, notre équipe de sécurité de l’information s’est rapidement penchée sur une tentative de phishing par SMS et l’a rapidement résolue. Après une enquête approfondie, nous avons déterminé qu’aucune donnée sensible concernant les employés, aucun code de jeu ou aucune donnée de joueur n’a été consulté », affirme Activision. Les fuites montrent toutefois que ce n’est pas tout à fait exact et que des données sensibles ont bel et bien été volées.