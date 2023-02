Netflix détaille le prix pour le partage de compte

Netflix a déjà annoncé son intention de mettre fin au partage de compte et dévoile aujourd’hui le prix qui sera facturé pour ceux qui veulent continuer à le faire. L’objectif est que les utilisateurs ne partagent plus leurs identifiants avec leurs amis et familles.

Il y a déjà eu des tests en Amérique latine et voilà que ça concerne maintenant le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l’Espagne. Les abonnés des offres Standard ou Premium peuvent ajouter un sous-compte supplémentaire pour un maximum de deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas — chacune ayant un profil, des recommandations personnalisées, un identifiant et un mot de passe. En Espagne, le coût est de 5,99€ par personne supplémentaire (en plus de l’abonnement mensuel). C’est 3,99€ au Portugal. Du côté du Canada, c’est 7,99 dollars canadiens. Et pour la Nouvelle-Zélande, c’est 7,99 dollars néo-zélandais.

Netflix demandera à ses abonnés de définir un emplacement principal, afin de s’assurer que toute personne vivant dans le foyer puisse utiliser le compte. Netflix précise qu’il sera toujours possible pour les abonnés de regarder du contenu pendant leurs déplacements/voyages, ce qui se fait par le biais de codes d’accès temporaires.

Selon Netflix, plus de 100 millions de foyers partagent des comptes (dont 5 millions en France), ce qui a un impact sur sa « capacité à investir dans de nouveaux films et séries de qualité ». Le service de streaming indique qu’un compte est destiné à un seul foyer, une règle qu’il a commencé à appliquer l’année dernière.

Les règles de partage des mots de passe seront appliquées par le biais des adresses IP, des identifiants des appareils et de l’activité des comptes.