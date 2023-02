Google présente de nouvelles fonctions d’IA dans la recherche, Maps et la traduction

Google a organisé aujourd’hui une conférence à Paris pour parler de l’intelligence artificielle et de son intégration dans quelques services, dont la recherche, Maps et la traduction. Cela intervient la même semaine où le groupe a annoncé Bard, son prochain bot de conversation alimenté par l’intelligence artificielle que la société testera en interne avant de le rendre public dans les semaines à venir.

Un peu plus d’intelligence artificielle chez Google

Pour Google Traduction, la société déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité qui donnera un contexte aux mots qui peuvent avoir plus d’une signification, comme le mot « novel » en anglais pouvant signifier un roman, nouveau ou original comme le montre l’image ci-dessous. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour Google Traduction en anglais, français, allemand, japonais et espagnol, et sera étendue à d’autres langues dans les mois à venir. Si vous disposez d’un téléphone Android avec au moins 6 Go de RAM, vous pouvez également traduire du texte qui a été mélangé à des images.

D’autre part, Google ajoutera dans les prochains mois une nouvelle fonctionnalité à son application Lens qui permettra aux propriétaires de smartphones de faire des recherches sur leur écran. Ils pourront prendre des images et des vidéos sur des sites Internet et des applications, et Lens pourra être utilisé pour trouver plus d’informations sur le contenu de ces photos et clips vidéo. Google a également étendu une autre nouvelle fonctionnalité, appelée recherche multiple, à l’échelle mondiale. Elle permettra aux utilisateurs d’effectuer des recherches avec du texte et une image en même temps.

Google déploie également la fonction de vue immersive annoncée précédemment dans Maps dans certains endroits, notamment à Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Cette fonctionnalité permettra à chacun de voir ces villes d’en haut dans des points de vue photoréalistes en 3D, jusqu’au niveau de la rue. Les utilisateurs de ces mêmes villes, ainsi que de Paris, peuvent désormais accéder à la recherche avec Live View dans Maps. Cette fonctionnalité utilisera des fonctions d’intelligence artificielle pour montrer les points d’intérêt dans la rue lorsque vous vous promenez avec votre téléphone.

Enfin, Google Maps offrira davantage d’informations aux personnes possédant un véhicule électrique. L’application ajoutera désormais les emplacements des stations de recharge en fonction du niveau de charge actuel de votre voiture, de l’intensité du trafic et de l’utilisation prévue de votre batterie.

À noter qu’il y a aussi eu une mention à Bard. Google a déclaré qu’il ne prévoyait pas de proposer le service au grand public tant qu’il n’aurait pas atteint un niveau de sécurité élevé dans le cadre des tests internes de l’entreprise. À l’inverse, Microsoft laisse déjà le grand public essayer le nouveau Bing qui vient d’être lancé, dans une mesure limitée, et prévoit d’étendre son utilisation à des millions d’utilisateurs dans les semaines à venir.