Google Maps va ajouter une vue immersive pour les villes

Google profite de sa conférence I/O pour annoncer du nouveau au niveau de Maps, avec notamment l’ajout d’une vue immersive pour les villes. Cela peut rappeler ce qu’Apple propose avec son application Plans et la vue 3D, mais le système de Google semble plus abouti.

Bientôt une vue immersive dans Google Maps

Tout le monde connaît déjà Street View, qui permet de se balader virtuellement dans les villes, comme si l’on était un piéton ou en voiture. Avec la vue immersive de Google Maps, les utilisateurs auront un aperçu en 3D. Le système combine des vues pittoresques d’une ville et de ses points de repère, des suggestions d’endroits à connaître ou à visiter, et des vues de l’intérieur de certains bâtiments. Vous pouvez même voir des vues alternatives de certaines zones, par exemple la nuit, par mauvais temps ou en cas d’affluence.

Cette vue immersive sera superposée aux fonctionnalités utiles habituelles de Google Maps, comme les niveaux d’affluence et les indicateurs de trafic. Ce sera disponible sur smartphones et ordinateur.

La nouveauté sera disponible dans quelques mois, d’abord pour quelques villes. On retrouvera la vue immersive à Los Angeles, New York, San Francisco, Londres et Tokyo. À quand les autres villes ? Google ne le dit pas, le groupe se contentant d’un message indiquant « bientôt ».