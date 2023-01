Robotique : ce mini robot peut se déformer à volonté comme un T-1000

Terminator 2 a laissé des souvenirs impérissables aux spectateurs des années 90, notamment à cause de ses effets spectaculaires et du fameux T-1000, un robot à métal liquide capable de se transformer à volonté. Près de 3 ans après le film de James Cameron, des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon sont parvenus à créer un minuscule robot capable lui aussi de se déformer (presque) à volonté, à l’instar donc de notre célèbre T-1000. Les scientifiques de Carnegie Mellon ont mis au point une matière de transition de phase magnétoactive composée de microparticules magnétiques de néodyme-fer-bore baignant dans du métal liquide.

La nouvelle matière ainsi créée peut basculer rapidement entre l’état liquide et l’état solide, par simple augmentation de sa température (grâce à un un champ magnétique alternatif) ou au contraire par simple refroidissement de l’air ambiant (état solide). Les chercheurs ont reproduit l’une des scènes les plus célèbres de Terminator 2 afin de tester leur invention : le mini robot est d’abord chauffé (par induction magnétique) afin de basculer à l’état liquide, ce qui lui permet de passer entre les barreaux, puis revient à sa forme initiale solide une fois l’obstacle franchi (refroidissement de la zone de test) ! Le contrôle du champ magnétique permet en ce cas non seulement de chauffer le robot mais aussi de le faire avancer.

Avant d’envisager la réalisation d’un véritable T-1000 tueur, les chercheurs à l’origine de ces travaux ont utilisé ce nouveau matériau déformable et contrôlable à distance afin de souder des circuits électroniques sans utiliser d’outils ou pour retirer une pièce métallique d’un contenant là encore par simple contrôle du champ magnétique (ce qui pourrait avoir un intérêt dans le domaine médical).