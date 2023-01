Nintendo va augmenter la production de Switch avant la sortie de Zelda Tears of the Kingdom

Nintendo va augmenter le volume de production de sa Switch au cours de son prochain exercice fiscal. Selon Bloomberg, le constructeur a prévenu ses fournisseurs pour qu’ils se tiennent prêts dès le début du mois d’avril.

L’augmentation de la production résulte de la résorption de la pénurie de composants après deux ans, ce qui permet enfin à Nintendo de surmonter les contraintes d’approvisionnement et de produire autant de consoles que le marché en demande.

Une autre raison n’est autre que la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ce jeu, qui sortira le 12 mai prochainement, est très attendu. Et Nintendo sait pertinemment qu’il va aider à booster les ventes de sa Switch, d’où l’intention d’avoir du stock afin de pouvoir répondre à la demande.

Nintendo a admis en août dernier que les pénuries nuisaient aux ventes et, bien que la société soit disposée à revoir ses nouveaux plans de production s’ils s’avèrent trop ambitieux, les ventes précédemment réduites sont largement attribuées aux pénuries de composants.

Dans tous les cas, le succès de la Switch est toujours d’actualité, près de six ans après son lancement. Rien qu’en France, elle a récemment dépassé la Wii pour ce qui est du nombre total des ventes. Il y a eu 7,09 millions d’exemplaires vendus en France depuis son lancement.