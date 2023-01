La Nintendo Switch dépasse la Wii en France en nombre total de ventes

Nintendo plus que jamais au sommet des charts en France. Philippe Lavoué, Directeur général de Nintendo France, a en effet confirmé que la Nintendo Switch était la console Nintendo la plus vendue dans l’hexagone : « Nous avons vendu 987 000 Switch en 2022, ce qui est la meilleure performance du marché. Une console vendue sur deux en France l’an passé était une Switch ». Grâce à ce presqu’1 million d’unités supplémentaires, la Switch surclasse désormais largement la Wii, avec 7,09 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement, contre 6,3 millions d’exemplaires pour la Wii et 6 millions pour la PS4.

Plus fort encore, près du quart des foyers français disposeraient au moins d’une console Nintendo, preuve de l’extraordinaire engouement de la marque japonaise dans notre beau pays. La moitié du parc de Switch a trouvé sa place dans des familles, l’autre moitié étant aux mains de jeunes adultes. Il semble bien que les célibs quadras et quinquas ne jouent pas à la Switch… Quant aux jeux, des Pokémon à Zelda en passant par Mario Kart, ils trustent tous le classement hexagonal des meilleures ventes de jeux Switch. Le moitié des joueurs Switch en France aurait ainsi acheté un exemplaire de Mario Kart 8 (soit 3,5 millions de copies environ). Une déferlante…