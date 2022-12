Le rachat d’Activision par Microsoft est validé par un nouveau pays

Microsoft doit obtenir les autorisations de plusieurs régulateurs pour que son rachat d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars soit validé. Aujourd’hui, le Chili a donné son feu vert. Mais il reste encore beaucoup de boulot dans d’autres régions du monde.

Fiscalía Nacional Económica, le régulateur chilien, dit avoir approuvé le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Il explique qu’avec d’autres grandes entreprises de jeu vidéo telles qu’Electronic Arts, Epic Games, Ubisoft et d’autres, la concurrence est encore abondante. Une telle acquisition ne lui pose donc pas de problème.

Lulu Cheng Meservey, une cadre d’Activision, a réagi au feu vert :

L’autorité chilienne de la concurrence, FNE, vient d’approuver notre acquisition par Microsoft, rejoignant ainsi les régulateurs d’autres pays qui ont également reconnu les avantages de l’opération pour la concurrence et les acteurs. Au fur et à mesure que d’autres régulateurs responsables examinent les faits, nous nous attendons à d’autres approbations comme celle-ci.

À date, le Brésil a validé l’acquisition, tout comme l’Arabie saoudite, la Serbie et donc le Chili. Microsoft doit encore obtenir l’autorisation de différents pays et de nombreux régulateurs sont actuellement dans les dernières phases de l’examen de l’accord, notamment la Commission européenne et la CMA au Royaume-Uni. Microsoft a également été contesté aux États-Unis par la FTC, qui cherche à bloquer l’accord. Autant dire que Microsoft a encore du travail pour convaincre les plus gros régulateurs.