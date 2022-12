Samsung Galaxy S23 : le design dévoilé avec une fuite d’images officielles

C’est au tout début de février que Samsung annoncera ses Galaxy S23 et voilà que des images officielles des smartphones ont déjà fuité. Nous avions eu des rendus jusqu’à présent. Il y a désormais des images promotionnelles, obtenues par 91Mobiles.

Samsung a revu le bloc photo qui était présent sur le Galaxy S21 et le Galaxy S22. Le Galaxy S23+ présente désormais un design plus proche de celui du Galaxy S22 Ultra sorti en début d’année, avec des anneaux pour les capteurs individuels à l’arrière. Le téléphone a des bords légèrement incurvés. Le Galaxy S23 devrait également avoir un design similaire, mais avec une taille globale plus petite, en raison de la taille de son écran.

La fuite montre également le Galaxy S23 Ultra. Il ressemble beaucoup à son prédécesseur. Il y a malgré tout des changements subtils, comme les anneaux des capteurs photo qui sont de la même couleur que l’arrière du smartphone (du moins pour trois des quatre capteurs). Le Galaxy S22 Ultra a des anneaux noirs autour des capteurs photo. Dans le même temps, le téléphone a toujours une découpe d’écran avec un trou en haut pour le capteur des selfies. Il serait meilleur cette fois-ci, bien qu’il conserverait ses 12 mégapixels.

La présentation des Galaxy S23 par Samsung aurait lieu le 1er février 2023. Samsung n’a pas encore officialisé cette date.