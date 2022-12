Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 dévoile sa date de sortie

La date de sortie du jeu Marvel’s Spider-Man 2 sur PlayStation 5 se précise un peu plus, avec Marvel annonçant une disponibilité pour l’automne 2023. Insomniac Games est toujours au développement, comme pour le premier opus.

Après les événements de Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, le duo de Peter Parker et Miles Morales est de retour. Beaucoup de choses restent encore à révéler sur le jeu et si l’on se fie à la qualité des deux derniers titres, on peut s’attendre à une nouvelle aventure originale de Spider-Man.

Your favorite webheads are swinging back into action. 🕸️ Peter and Miles return when 'Marvel’s Spider-Man 2' comes to PS5 in Fall 2023! Learn more: https://t.co/2zVvh3ED4O pic.twitter.com/DKEYGSQQq3

— Marvel Games (@MarvelGames) December 15, 2022