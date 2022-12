Paramount+ est disponible en France pour concurrencer Netflix et les autres

Le service de streaming Paramount+ est maintenant disponible en France, avec plusieurs films et séries dans son catalogue. La plateforme vient concurrencer Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video.

Lancement de Paramount+ en France

Paramount+ coûte 7,99€/mois ou 79,90€/an. Le service de streaming est disponible sur les différents supports, comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les téléviseurs connectés, les boitiers multimédias (Apple TV, Nvidia Shield TV, etc), les clés HDMI (Chromecast, Amazon Fire TV, etc), ainsi que sur le décodeur d’Orange. À ce sujet, l’opérateur propose deux mois d’essai gratuit. Il y a aussi le cas de Canal+ où l’abonnement Canal+ Ciné-Séries à 34,99€/mois (qui inclut aussi Netflix et Disney+ parmi plusieurs services) et l’abonnement Canal+ Friends & Family à 64,99€/mois (qui se veut identique mais utilisable par quatre personnes en simultané) intègrent le nouveau service de streaming.

Quels sont les films et séries disponibles sur Paramount+ en France ? Il y a notamment les franchises Mission Impossible, Star Trek, Indiana Jones, Le Parrain ou encore Transformers, ainsi que des films comme Top Gun, Les Garçons et Guillaume à table, Le Grand Bleu et plus encore. Côté séries, il y a Halo, Star Trek : Strange New Worlds, The First Lady, iCarly, South Park, Yellowstone, La Pat’ Patrouille, Bob l’Éponge et d’autres programmes. À l’arrivée, il y aura des contenus de Paramount Pictures, CBS, Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, BET, et la Smithsonian Channel

Paramount+ a vu le jour pour la première fois en 2021 en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Scandinavie et en Australie, puis en 2022 au Royaume-Uni, en Irlande, en Corée du Sud, en Italie et en France. L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse suivront d’ici la fin de l’année, avant l’Inde qui pourra en profiter dès 2023. À date, la plateforme compte 43 millions d’abonnés. Elle espère atteindre le cap des 100 millions d’ici fin 2024.