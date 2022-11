Paramount+ annonce la liste des films et séries qui seront disponibles le jour du démarrage en France

Paramount+ vient d’annoncer la liste des films et des séries qui seront disponibles dès le 1er décembre, jour d’activation du service en France. Et pour le dire avec une certaine franchise, c’est un peu court pour un service de streaming facturé 8 euros/mois (pardon, 7,99 euros). Seuls 90 programmes seront en effet proposés, dont la moitié constitués du fameux fond de catalogue. C’est tout de même peu, voire très peu comparativement aux 4000 contenus de Paramount + aux Etats-Unis (même Apple TV+ fait mieux en terme de volume de contenus originaux, c’est dire…). Paramount + sera disponible le 1er décembre sur les smart TV, les apps dédiées iOS et Android, ainsi que sur Canal+.

Les séries disponibles le 1 er décembre :

• I Carly (2021) – Saisons 1-2

• Circeo – Saison 1

• Seal Team – Saisons 1-6

• Blue Bloods – Saison 1

• MacGyver (2017) – Saison 1

• 17 ans et maman – Saison 1

• Deadwood – Saison 1

• Hawaii 5-0 – Saisons 1-3

• Frasier – Saisons 1-10

• NCIS – Saisons 1-14

• 90210 – Saison 1

• Star Trek Discovery – Saisons 1-4

• Star Trek : Prodigy – Saison 1

• Super Pumped – Saison 1

• The Challenge All Star – Saisons 1-3

• Big Nate – Saison 1

• Plavers – Saison 1

• Cecilia – Saison 1

• Queen of the Universe – Saison 1

• Flatbush Misdemeanors – Saisons 1-2

• Adriano Imperador – Saison 1

• Bull – Saisons 1-4

• La Pat Patrouille – Saison 1-6

• South Park – Saisons 1-24

• Bob L’Éponge – Saisons 1-12

• Kidding – Saisons 1-2

• Les Razmokets – Saison 1

• Cheers – Saisons 1-11

• The Game – Saison 1

• Awkward – Saisons 1-5

• Work in Progress – Saisons 1-2

• Halo – Saison 1

• Tulsa King – Saison 1

• Kamp Koral : Bob la petite éponge – Saison 1

• 1883 – Saison 1

• Your Honor – Saison 1

• Yellowjackets – Saison 1

• Star Trek Strange New World – Saison 1

• The First Lady – Saison 1

• The Offer – Saison 1

• Mayor of Kingstown – Saisons 1-2

• Billions – Saisons 1-6

•* I Carly* – Saisons 1-5

• Let the Right One In – Saison 1

• The Man Who Fell to Earth – Saison 1

Les films qui seront disponibles le 1er décembre

• G.l. Joe : Le réveil du Cobra

• South Park : Post Covid : Le Retour du Covid

• Flashdance

• Reno 911: La traque de QAanon

• Un Vent de Folie

• Le Club des Ex

• Grease

• Grease 2

• Genisys

• Lolita Malgré Moi

• Sex friends

• La Famille Addams

• Le Flic de Beverly Hills

• Ninja Turtles

• Ninja Turtles 2

• Le Dernier Maître de l’Air

• Rock Academy

• Starsky et Hutch

• Scream

• Cluedo

• Adam et ses clones

• Jimmy Neutron: Boy Genius

• Norbit

• South Park : Post Covid

• Un ticket pour Deux

• Star Trek Beyond

• Star Trek Into Darkness

• Star Trek VIl: Générations

• Star Trek VIll: Premier Contact

• Base secrète

• Morse

• Mission : Impossible

• Misson : Impossible 3

• Mission : Impossible – Rogue Nation

• Mission : Impossible – Protocole fantôme

• Sans un Bruit

• Sans un Bruit 2

• Transformers : The Last Knight

• Honor Society

• Jerry & Marge Go large

• American Gigolo

• Steve : Bête de combat

• From

• Top Gun