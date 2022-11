Enfin ! CD Projekt Red annonce que la mise à jour new gen de The Witcher 3 sera disponible le 14 décembre prochain sur les plateformes PS5, Xbox Series et PC, et ce sans surcoût supplémentaire pour ceux qui disposaient du jeu. Les deux extensions Hearts of Stone et Blood and Wine sont aussi concernées par la mise à jour. Le studio polonais promet un upgrade d’ampleur :« Améliorée avec la puissance des consoles next-gen et des PC modernes en tête, la sortie prochaine du jeu de rôle primé de CD PROJEKT RED proposera des dizaines d’améliorations visuelles, techniques et de performance par rapport à l’original. Elles incluent notamment la prise en charge du ray tracing, de meilleurs temps de chargement sur les consoles, ainsi qu’une variété de mods intégrés à l’expérience ».

A noter que ces améliorations techniques seront mises en avant lors d’une prochaine diffusion sur Twitch. Il y sera question aussi des contenus additionnels basés sur la série Nteflix The Witcher. Les possesseurs du jeu auront donc juste à télécharger la mise à jour le 14 décembre, tandis que les nouveaux arrivants à la franchise (ou au troisième opus de cette franchise) pourront profiter d’emblée de graphismes améliorés sur leur PS5 ou leur Xbox Series X/S. CD Projekt promet aussi que les » les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch de The Witcher 3 : Wild Hunt recevront également une mise à jour avec de nombreuses additions et améliorations ». Voilà bien une charmante attention…