Spotify Platinium : la musique lossless/HiFi pour 19,99$/mois ?

L’abonnement HiFi/lossless de Spotify semble se rapprocher et aurait pour nom Platinium avec un prix de 19,99$/mois. C’est ce que suggère un sondage du service de streaming envoyé à certains utilisateurs.

Un utilisateur explique avoir annulé son abonnement à Spotify et avoir eu le droit à un sondage, faisant référence à l’abonnement Platinium, lui demandant s’il était intéressé par une telle offre. Celle-ci comprend les mêmes avantages que l’offre individuelle (9,99€/mois), à savoir aucune publicité, la possibilité de jouer n’importe quelle musique, de télécharger les morceaux pour une écoute hors-ligne ou encore de définir une meilleure qualité sonore.

Dans le cas de Spotify Platinium, on retrouverait le support du HiFi, à savoir le lossless (audio sans perte). Le sondage fait également référence à quelques fonctionnalités supplémentaire, dont un son studio, un tuner de casque/écouteurs, des informations audio, une bibliothèque Pro, une playlist Pro et moins de publicités pour les podcasts uniquement disponibles sur Spotify.

Pour rappel, Spotify HiFi a été initialement annoncé en février 2021, et à l’époque, la société a déclaré que ce serait déployé à la fin de l’année dernière. Cela ne s’est jamais produit et Spotify a gardé le silence radio sur le statut de la meilleure qualité sonore depuis lors et refuse de fournir des détails.

En tout cas, le tarif mensuel de 19,99$ (probablement 19,99€ en Europe) est élevé si l’on compare à Apple Music qui propose aussi l’audio sans perte. C’est inclus avec l’offre à 9,99€. Spotify serait donc deux fois plus cher. D’ailleurs, certains observateurs pensent que l’ajout du lossless dans Apple Music sans hausse de prix aurait perturbé les plans de Spotify, d’où le retard.