Spotify HiFi a donc manqué 2021, malgré la promesse initiale

Spotify n’aura pas tenu sa promesse de proposer son offre HiFi en 2021. On le sentait venir il y a quelques jours de cela et ça se confirme en cette dernière journée de l’année.

Pas de Spotify HiFi en 2021

Spotify avait annoncé son offre HiFi en février dernier. Le groupe avait été plutôt vague sur le support en lui-même, mais il avait tout de même annoncé une date de sortie : 2021. Le service de streaming avait également promis qu’il partagerait de nouvelles informations au fil des mois. Mais les mois sont passés et il n’y a pas eu de nouveaux détails. Pire : ce fut le silence radio total.

Une théorie qui circule chez certaines personnes (et qui est probable) est que le problème vient d’Apple Music et d’Amazon Music. Le premier a proposé une offre Lossless (équivalente à ce que Spotify compte sortir) au mois de juin. La particularité ? C’est inclus dans l’offre de base, il n’y a pas de surcoût. Amazon Music a répliqué et lui aussi a inclus la meilleure qualité audio sans proposer une offre à part.

C’est probablement un coup que Spotify n’avait pas vu venir : offrir une meilleure qualité audio sans faire dépenser davantage les abonnés. Ainsi, le service a probablement dû revoir complètement ses plans et notamment les discussions avec les maisons de disques. Tout cela pourrait expliquer le retard… ou pas. On peut se douter que Spotify aurait pu trouver un accord depuis le mois de juin.

Récemment, le site allemand Golem a pu avoir une brève réaction de Spotify sur son offre HiFi. Le groupe a été vague, en évoquant un lancement « repoussé indéfiniment » sans plus de précision.