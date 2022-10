Nvidia annule la sortie de la RTX 4080 12 Go

La carte graphique RTX 4080 de Nvidia existe dans une version de 12 Go et une version de 16 Go, mais la première ne verra pas le jour. Du moins pour le moment et le constructeur explique pourquoi.

« La RTX 4080 12 Go est une carte graphique fantastique, mais elle n’est pas nommée correctement. Le fait d’avoir deux GPU avec la désignation 4080 prête à confusion », admet Nvidia après les différentes critiques aussi bien sur les réseaux sociaux dans que les médias spécialisés. Le groupe assure toutefois que le modèle de 16 Go reste toujours d’actualité et sa sortie reste planifiée pour le 16 novembre.

Quel est le problème ? Le souci est que contrairement à ce que le nom peut suggérer, il n’y a pas que 4 Go de RAM de différence. En effet, voici les caractéristiques :

RTX 4080 12 Go : 7 680 cœurs CUDA, fréquence de 2,31 GHz (jusqu’à 2,61 GHz), 639 Tensor-TFLOP, 92 Ray Tracing-TFLOP, 40 Shader-TFLOP, mémoire GDDR6X et alimentation de 700 W minimum

RTX 4080 16 Go : 9 728 cœurs CUDA, fréquence de 2,21 GHz (jusqu’à 2,51 GHz), 780 Tensor-TFLOP, 113 Ray Tracing-TFLOP, 49 Shader-TFLOP, mémoire GDDR6X et alimentation de 750 W minimum

Au départ, le modèle de 12 Go était annoncé pour un prix de 899$. Pour sa part, le modèle de 16 Go sera disponible pour 1 199$. Nvidia ne dit pas encore quand le modèle de 12 Go verra le jour, mais il est certain que le nom sera différent. RTX 4070 ? RTX 4070 Ti ? Autre chose ? Mystère pour le moment.