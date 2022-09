Black Panther Wakanda Forever : la sortie au cinéma en France est incertaine

Black Panther : Wakanda Forever est le prochain film de Marvel, mais verra-t-il le jour au cinéma en France ? Ce n’est pas une certitude à ce stade, notamment parce que Disney commence à être agacé par la chronologie des médias.

Pas de Black Panther : Wakanda Forever au cinéma en France ?

En France, la chronologie des médias impose un délai entre la sortie au cinéma et la sortie sur les autres supports (DVD, Blu-ray, VOD, télévision, streaming). Disney dispose de son service de streaming Disney+ et doit attendre 17 mois pour proposer les films dessus. C’est le même délai pour Amazon Prime Video, Apple TV+ et les autres. Une exception existe : Netflix qui a un délai de 15 mois, cela s’explique par le service qui verse davantage d’argent pour la création française. Mais dans tous les cas, le délai est important (et Netflix pense d’ailleurs que la chronologie des médias pousse au piratage). Ça l’était encore plus auparavant où l’attente en streaming était… de 36 mois, soit trois ans.

Dans les autres pays, les studios peuvent sortir leurs films en streaming quand ils le souhaitent, ils peuvent même faire une sortie simultanée au cinéma et en streaming si l’envie leur prend. Warner Bros a fait ça aux États-Unis en 2021 par exemple.

Pour Black Panther : Wakanda Forever, la sortie au cinéma en France est (pour l’instant) programmée le 9 novembre 2022, ce qui impliquerait une arrivée sur Disney+ France pas avant avril 2024. Et ça agace déjà Disney, sachant que le film devrait logiquement arriver sur Disney+ dans le monde au début 2023.

« La chronologie des médias nous contraint à évaluer nos sorties en salle film par film », a déclaré Disney France. Le groupe dit ne pas avoir encore pris une décision ferme pour Black Panther: Wakanda Forever, mais fait bien comprendre que le film pourrait éventuellement ne pas sortir au cinéma en France. Doit-on s’attendre à une sortie exclusivement sur Disney+ au début de 2023 chez nous ?

Un autre film va zapper les cinémas en France

D’autre part, le Film Français ajoute :

La rumeur de la suppression de la sortie en salle en France de Black Panther : Wakanda Forever, distribué par The Walt Disney Company France, couvait depuis quelque temps déjà au sein de la filière, jusqu’à être évoquée – en présence de représentants de la FNCF et du CNC – lors de l’assemblée générale du Syndicat Français des Théâtres Cinématographiques (SFTC), qui se tenait le vendredi 9 septembre à Paris.

Pour rappel, Disney a déjà annoncé que son film d’animation Avalonia, l’étrange voyage, va zapper les cinémas en France pour sortir directement sur Disney+. Là encore, la raison est la chronologie des médias.