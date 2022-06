Selon Netflix, la chronologie des médias en France pousse au piratage

À l’instar de Disney, Netflix critique la chronologie des médias en France. Celle-ci impose de longs délais avant de voir un film sur différents supports, dont les services de streaming légaux.

Netflix n’aime pas les délais avec la chronologie des médias

À l’occasion d’une rencontre avec l’association des journalistes média, Damien Bernet, directeur du développement de Netflix en France, a critiqué la chronologie des médias, qui, selon lui, pousse les Français à pirater les contenus. Pour rappel, une nouvelle chronologie des médias a été signée en janvier 2022 et voit le délai entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming passer de 36 mois à 17 mois (15 mois pour Netflix). Mais c’est encore beaucoup trop long.

« Cette chronologie ne peut pas tenir. Elle ne correspond pas aux usages. Le public a besoin d’avoir les contenus rapidement. Le fait de les mettre sur une étagère ou au frigo durant 15 mois n’a aucun sens aujourd’hui. Et cela ne sert surtout pas les films. Tout ce que cela génère, c’est du piratage », explique Damien Bernet. Le cadre de Netflix ajoute que les négociations devraient être relancées dès septembre 2022 et non dès janvier 2023 comme l’avait suggéré Roselyne Bachelot, qui était la ministre de la Culture au moment de la signature en début d’année.

« Dans le monde, la fenêtre de sortie des films sur les plateformes est fixée en général à 45 jours », poursuit le cadre de Netflix. « Nous serions prêts à mettre beaucoup plus d’argent dans la production d’un film français si l’on pouvait ensuite disposer d’une fenêtre plus cohérente avec la demande de nos abonnés », dit-il. Dans le même temps, Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce, directrice de la communication, rappelle que « la sortie en salle, ce n’est pas le cœur de notre business ». Netflix préfère donc privilégier ses contenus plutôt que défendre les cinémas.

Disney a un raisonnement similaire

Il est bon de noter que Netflix va tout de même investir 200 millions d’euros en France, ce qui dépasse les obligations de production imposées par le décret sur les services de médias audiovisuels à la demande (Smad). Le service va diffuser 25 œuvres françaises (séries, documentaires et longs-métrages) en 2022. 20 autres sont en cours de développement.

Pour sa part, Disney a également critiqué la chronologie des médias en France. D’ailleurs, Avalonia l’étrange voyage, le prochain film d’animation du groupe, sortira au cinéma, sauf en France où il débarquera sur Disney+. Si le film sortait au cinéma, les Français devraient attendre 17 mois pour l’avoir sur Disney+. Il n’y a pas de délai particulier dans les autres pays. Il est techniquement possible de faire une sortie simultanée au cinéma et en streaming par exemple. C’est impensable en France en l’état actuel.