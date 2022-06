Avalonia l’étrange voyage : le prochain Disney sortira uniquement sur Disney+ en France (trailer)

Avalonia l’étrange voyage, le prochain long métrage d’animation signé Disney, ne sortira pas dans les salles françaises mais bien directement dans le service Disney+. Cette fois, la décision de Disney n’est pas motivée par le Covid-19 (les spectateurs peuvent retourner dans les salles sans aucunes contraintes) et ressemble plutôt à une » réponse directe à la Chronologie des médias en France. Sachant que seul l’hexagone est concerné par ce lancement day one sur Disney+, on est au delà de la simple hypothèse. Disney a d’ailleurs confirmé à mots à peine voilés la raison de cette décision : « Bien que nous soutenions le cinéma français — et ce depuis des décennies — la nouvelle chronologie des médias, très lourde, est anticonsommateur, ignore l’évolution des comportements au cours des dernières années et nous expose à un risque accru de piratage ».



Il faut dire que Disney n’est pas sorti gagnant des négociations sur la chronologie des médias en France : les films Disney projetés en salles peuvent sortir 17 mois plus tard sur Disney+, un délai de latence qui n’est que de 15 mois pour Netflix et de 6 à 9 mois pour Canal+. Au delà de cette mini-polémique, il faut bien dire un mot sur Avalonia l’étrange voyage, qui racontera l’histoire mouvementée d’une famille confrontée à tout un tas de créatures bizarroïdes sur une planète étrange. L’animation est top, comme toujours, et l’humour semble s’adresser autant aux très jeunes qu’à des adultes à l’esprit un brin ouvert. Le film sortira cette année sur Disney+.