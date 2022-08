Google propose par erreur Android 12 au lieu d’Android 13 à des utilisateurs

Google a sorti cette semaine la version finale d’Android 13 pour les Pixel, et pourtant des utilisateurs se voient proposer Android 12… alors que cette version est déjà installée sur leurs appareils.

Il y a plusieurs témoignages sur Reddit et sur Twitter. Au premier coup d’œil, on pourrait penser qu’il s’agit d’une erreur d’affichage et que la liste des changements est celle d’Android 12, mais que la mise à jour téléchargée est réellement Android 13. Et pourtant, ce n’est pas le cas. Des utilisateurs ont justement téléchargé ce qui leur était proposé et ont remarqué que rien n’avait changé : il était toujours question d’Android 12.

Des utilisateurs rapportent également que la mise à jour vers Android 13 est d’abord apparue sur leur téléphone, mais lorsqu’ils ont voulu la télécharger quelques heures plus tard, Android 12 a été proposée à la place. Dans certains cas, la mise à jour vers Android 13 est apparue comme téléchargement après avoir réinstallé Android 12.

Au vu des témoignages, les utilisateurs les plus touchés par le bug sont ceux avec un Pixel 6, bien que certains propriétaires de Pixel 4a et 5a sont également dans la même situation.

Il est difficile de dire pourquoi ce problème existe, surtout qu’il ne concerne pas tout le monde. Une solution potentielle est de redémarrer son téléphone et refaire une recherche des mises à jour disponibles.