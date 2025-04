Google arrête les mises à jour de sécurité pour Android 12

Google vient de mettre fin aux correctifs de sécurité pour Android 12 et sa variante Android 12L. Depuis le bulletin d’avril 2025, ces versions ne figurent plus parmi les systèmes pris en charge. Android 13 et les versions ultérieures bénéficieront désormais des mises à jour mensuelles. Selon Android Authority, le support a officiellement pris fin le 31 mars 2025.

En réalité, peu d’appareils récents fonctionnent encore sous Android 12. Les Pixel éligibles ont depuis longtemps basculé vers des versions plus récentes. Du côté de Samsung, la série Galaxy S20 (2020) tourne déjà sous Android 13, tandis que la série Galaxy S10, dernier modèle majeur sous Android 12, a cessé d’être mise à jour en 2023.

Les fabricants peuvent toujours proposer des correctifs maison, mais cela nécessite un travail supplémentaire. Google, quant à lui, n’a pas communiqué officiellement sur cette décision.

Même sans correctifs système, les appareils concernés continueront de recevoir des mises à jour via le Play Store, notamment pour les applications et certains composants liés à la sécurité. Toutefois, cette étape marque un signal clair : les utilisateurs devraient envisager de passer à un appareil plus récent pour rester protégés.

D’après les dernières données disponibles, Android 12 équipe encore 14,7 % des appareils actifs. Un chiffre qui devrait rapidement diminuer avec l’arrêt des mises à jour.