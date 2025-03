Google s’excuse après le bug du Chromecast et de la fonction Cast

De nombreux utilisateurs de Chromecast ont rencontré un problème inattendu : leur clé HDMI a perdu la capacité de diffuser du contenu avec la fonction Cast. Un dysfonctionnement qui a conduit certains à penser à une obsolescence programmée, surtout après certaines décisions de Google. Heureusement, il s’agit d’un problème logiciel et la société travaille déjà à une solution.

Dans un e-mail adressé aux utilisateurs de Chromecast qui ont connu la panne, Google a indiqué :

Nous vous contactons en raison d’une perturbation affectant les appareils Chromecast (2e génération) et Chromecast Audio. Nous nous excusons pour ce problème et comprenons votre frustration. Nous nous efforçons de mettre en place un correctif dès que possible et partagerons des mises à jour et des conseils sur la page de la communauté Nest. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous résolvons ce problème.