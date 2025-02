Google arrête la vente de son Chromecast avec Google TV

Google a officiellement arrêté la commercialisation du « Chromecast avec Google TV 4K et HD », et officialise ainsi la fin de cette gamme de produits dans son catalogue. Depuis jeudi, les deux derniers modèles de Chromecast sont affichés comme “Non disponible” sur le Google Store aux États-Unis, et la section Maison Connectée ne propose désormais plus que le Google TV Streamer. Les versions 4K de 2020 et HD de 2022 étaient encore disponibles dans certaines couleurs plus tôt cette semaine aux prix de 49,99 dollars et 29,99 dollars. Google avait indiqué que les Chromecasts resteraient en vente jusqu’à l’épuisement des stocks, tout en maintenant le support et les mises à jour, y compris la très attendue mise à jour Android 14. Pour rappel, l’arrêt de la production des boitiers Chromecast avait été confirmé au mois de septembre 2024.

Google estime donc que les appareils de streaming bon marché sont devenus obsolètes, les téléviseurs modernes et abordables intégrant désormais en natif les fonctionnalités du Chromecast. Il reste toutefois encore possible de trouver des Chromecasts chez des revendeurs tiers, mais les stocks s’amenuisent rapidement. Par exemple, Best Buy liquide le modèle HD à 14,99 dollars, mais ce dernier n’est déjà plus disponible en magasin physique. Par ailleurs, la télécommande vocale du Chromecast est actuellement en rupture de stock, bien qu’une option “Recevoir une notification” soit encore proposée sur le site. Les clients peuvent acheter la télécommande du Google TV Streamer à la place, mais des fonctionnalités comme « Retrouver ma télécommande » et le bouton de raccourci personnalisable restent exclusives au nouveau Streamer.