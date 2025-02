La Chine ouvre une enquête antitrust contre Google

Dans un contexte de tensions commerciales tendues avec les États-Unis, la Chine a ouvert une enquête antitrust contre Google. Cette initiative intervient en réponse à l’augmentation des tarifs douaniers américains sur les produits chinois décidés par Donald Trump. Selon les autorités chinoises, Google aurait enfreint les lois antimonopoles du pays. Bien que les détails de l’enquête soient encore flous, il semble que la situation touche principalement la domination de Google avec Android, ce qui pourrait nuire à des fabricants chinois de smartphones comme Oppo et Xiaomi.

Cette enquête intervient dans un contexte où la Chine, en réponse à l’imposition de tarifs douaniers supplémentaires par les États-Unis, a également annoncé des mesures économiques contre Washington. Parmi ces mesures, on trouve une augmentation de 15 % des droits de douane sur les produits de charbon et de gaz naturel, ainsi qu’une hausse de 10 % sur des biens tels que le pétrole brut, l’équipement agricole, les voitures de plus grande taille et les pickups. En outre, la Chine a mis en place des restrictions à l’exportation de minéraux cruciaux, notamment le tungstène, le tellure, le ruthénium et le molybdène, qui sont essentiels à la production technologique et aux infrastructures modernes.

L’enquête antitrust contre Google pourrait perturber les affaires de la société dans d’autres domaines, même si ses services de recherche et Internet sont bloqués en Chine depuis 2010. En parallèle, la Chine mène également une enquête similaire contre Nvidia depuis décembre 2024, et des investigations concernant Intel sont en préparation.