Google ne produit plus le Chromecast… mais continue de le mettre à jour (Google TV)

Google a arrêté la production du Chromecast un peu plus tôt cette année, mais cela n’empêche pas le géant des services web de proposer une mise à jour pour le petit accessoire : les Chromecast encore en vente (jusqu’à épuisement des stocks) et bien sûr ceux déjà utilisés reçoivent en ce moment même la mise à jour STTE.240615.007 pour la nouvelle version de Google TV (lancée en juillet 2024) intégrée au dongle et d’ « Autres corrections de bugs et améliorations des performances » . La mise à jour pèse 143 Mo, (soit deux fois plus que la précédente), et il s’agit rien moins que de la sixième mise à jour du Chromecast avec Google TV en neuf mois (soit déjà autant que l’ensemble des mises à jour effectuées en 2023). Pas mal pour un produit désormais abandonné…

Google ne ralentira pas (encore) le rythme de ses mises à jour : la prochaine est particulièrement importante puisqu’elle apportera Android 14 au Chromecast ainsi qu’un « Home Runtime » permettant au petit accessoire de servir de hub à la norme domotique « universelle » Matter. Si Google n’a pas la réputation d’être toujours très fiable concernant ses nouveaux produits (on ne compte plus le nombre de produits et services Google abandonnés en rase campagne), force est de reconnaitre que le suivi logiciel est au moins assuré.