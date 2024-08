Google annonce la fin du Chromecast : la production s’arrête

C’est la fin pour le Chromecast, Google annonce mettre un terme à son célèbre dongle HDMI. L’entreprise a pris cette décision après l’annonce du Google TV Streamer, un boîtier qui succède justement au Chromecast.

Sur son blog, Google indique :

Après 11 ans et plus de 100 millions d’appareils vendus, nous mettons fin à la production du Chromecast, qui ne sera désormais disponible que jusqu’à épuisement des stocks. Le moment est venu de faire évoluer la catégorie des appareils de streaming pour les téléviseurs connectés, préparés pour le nouveau domaine de l’IA, du divertissement et des maisons intelligentes. Ainsi, notre politique d’assistance pour les appareils Chromecast existants reste inchangée, et les mises à jour logicielles et de sécurité se poursuivent pour les appareils les plus récents.