Google TV Streamer : le successeur du Chromecast est officialisé

Le Google TV Streamer est désormais une réalité. Google annonce aujourd’hui le successeur du Chromecast, à savoir un nouveau boîtier TV qui se rapproche davantage de l’Apple TV que précédent dongle HDMI au niveau du format.

Présentation du Google TV Streamer

Le Google TV Streamer supporte la 4K. Il embarque un processeur 22% plus puissant que le dernier Chromecast en date et 4 Go de RAM, soit le double de mémoire vive. Il y a également 32 Go d’espace de stockage, soit quatre fois plus qu’auparavant. À l’arrière, il y a un port HDMI 2.1, un port Ethernet (10/100/1000 Mbps) et un port USB-C.

En ce qui concerne la partie vidéo, le Dolby Vision, le HDR10, le HDR10+ et le HLG sont supportés. Pour la partie audio, on retrouve le Dolby Digital, le Dolby Digital Plus et le Dolby Atmos. Il n’y a pas de mention pour le DTS.

D’autre part, l’appareil supporte le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 5 (802.11ac) avec 2,4 et 5 GHz, ainsi que Thread et Matter pour ce qui est de la domotique. D’ailleurs, la société considère ce Google TV Streamer comme le centre de votre maison intelligente, ce qui permet de connecter les accessoires Matter. En plus de servir de hub, il y a un nouveau panneau Google Home dans les réglages rapides.

La télécommande vocale est pratiquement la même par rapport à celle du Chromecast, mais il y a une autre rangée de boutons et d’un dos texturé pour une meilleure prise en main. Après le pavé numérique, les touches Retour et Accueil sont placées côte à côte. Le bouton pour Google Assistant a été remplacé par un micro générique. Ces touches sont rejointes par un bouton pour couper le son. Enfin, il y a un bouton pour lancer YouTube et un autre pour lancer Netflix.

Pour la partie logicielle, le Google TV Streamer tourne sous Google TV, avec un peu de Gemini pour l’IA. Gemini peut notamment proposer des résumés complets, des avis et des analyses de contenu saison par saison pour les séries.

Prix et date de sortie

Le Google TV Streamer 4K coûtera 119,99€ en France. C’est une différence notable par rapport au Chromecast avec Google TV qui coûte 69,99€. De plus, il faudra attendre le 24 septembre pour la commercialisation. Il est déjà possible de précommander le produit aux États-Unis, mais ce n’est pas encore le cas en France.