Google arrête de proposer Wear OS 5 après le blocage de plusieurs Pixel Watch

Google a proposé cette semaine Wear OS 5 en version finale, mais le groupe a déjà suspendu le déploiement de la mise à jour. Cela fait suite à plusieurs témoignages d’utilisateurs qui disent avoir leur Pixel Watch désormais bloquée. Tout allait bien avec Wear OS 4.

« Nous sommes conscients du problème qui affecte certains utilisateurs de la Pixel Watch et, dans l’intervalle, nous avons interrompu le déploiement de WearOS 5 et travaillons activement à sa résolution », a déclaré un porte-parole de Google à 9to5Google. Cela concerne aussi bien la Pixel Watch d’origine que le modèle de deuxième génération.

La plupart des utilisateurs ont réussi à installer Wear OS 5 et ne rencontrent aucun problème. Cependant, certains propriétaires de Pixel Watch et de Pixel Watch 2 ont vu apparaître un écran noir avec seulement un petit logo Bluetooth en bas de l’écran pendant le processus. La raison de ce problème n’est pas claire.

Il y a au moins un point « positif » dans l’histoire : il est possible de débloquer la montre. En effet, il est possible de passer par le mode Fastboot pour s’en sortir. Google propose des instructions sur cette page dédiée. Cela implique malheureusement de remettre la montre à zéro. Mais vous pouvez retrouver vos réglages et applications si vous avez une sauvegarde avec Google One.