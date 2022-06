Nothing Phone (1) : la sortie se fera en Europe, mais pas aux États-Unis

C’est le 12 juillet prochain que Nothing annonce son smartphone Phone (1) et la commercialisation se fera en Europe. Une sortie aux États-Unis n’est pas prévue, du moins pour le moment.

Pas de Nothing Phone (1) aux États-Unis… pour le moment

C’est par le biais d’une déclaration à PCMag que Nothing annonce la disponibilité de son Phone (1) en Europe et pas aux États-Unis :

Bien que nous aimerions apporter le Phone (1) à toute la communauté dans le monde, nous nous concentrons sur les marchés nationaux, notamment le Royaume-Uni et l’Europe, où nous avons des partenariats solides avec les principaux opérateurs locaux. Comme vous le savez, le lancement d’un smartphone demande beaucoup d’efforts, qu’il s’agisse de s’assurer que l’appareil est compatible avec les technologies cellulaires du pays, de conclure des partenariats avec des opérateurs ou de respecter la réglementation locale, et comme nous sommes encore une jeune marque, nous devons faire preuve de stratégie.

Si on lit entre les lignes, Nothing n’a pas été en mesure de répondre aux exigences des opérateurs américains et n’a donc pas encore noué un accord avec eux pour la commercialisation et le support au niveau du réseau. Mais que les Américains se rassurent, le constructeur compte bien débarquer sur place :

Nous avons de grands projets pour lancer un smartphone compatible avec les États-Unis à l’avenir. Pour l’instant, un nombre limité d’investisseurs de notre communauté privée aux États-Unis pourront mettre la main sur le Phone (1) grâce à un programme bêta fermé. En attendant, si les lecteurs souhaitent vraiment que le Phone (1) soit disponible aux États-Unis dès que possible, ils doivent appeler leur opérateur pour lui faire part de notre projet.

Le design général du Nothing Phone (1) a déjà été dévoilé, mais il faudra encore patienter pour connaître les caractéristiques techniques. La présentation se fera le 12 juillet prochain. En attendant, voici une vidéo de prise en main.