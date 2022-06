Il faudra attendre 2023 pour avoir la 5G Stand Alone (autonome), à savoir la « vraie » 5G, chez Bouygues Telecom. L’opérateur s’associe avec Ericsson pour s’occuper de ce nouveau cœur de réseau.

En 2023, Bouygues Telecom proposera la « vraie » 5G

La 5G disponible actuellement chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile se repose sur un cœur 4G. On est donc plus sur une 4G améliorée qu’autre chose. Avec la version autonome, on sera sur un réseau pleinement 5G et cela va se ressentir aussi bien au niveau des débits qu’au niveau du temps de latence (ping).

Dès juillet 2022, les clients de Bouygues Telecom pourront expérimenter la 5G Stand Alone au sein du Lab 5G de l’opérateur. De plus, les clients entreprises pourront expérimenter l’usage du réseau dans leurs propres locaux grâce à une offre de test permettant un déploiement sur une zone de 100 à 1 000 m2 pour une durée limitée.

À partir de 2023, grâce au partenariat avec Ericsson, Bouygues Telecom proposera de nouvelles solutions de réseaux privés mobiles pour répondre aux enjeux, notamment des industriels :

Création d’un réseau mobile virtuel sur le réseau de Bouygues Telecom. Cette solution reposera entièrement sur le réseau public de Bouygues Telecom. Avec la 5G SA, une part (slice) sera mise à disposition, offrant une qualité de service différenciée et le cas échéant un routage personnalisé (par exemple, vers le centre le plus proche d’Edge Computing exploité par OnCloud, filiale de Bouygues Telecom).

Déploiement d’un réseau mobile hybride, pour des besoins plus exigeants en sécurité ou en latence. La couverture des sites du client et le routage local seront alors assurés par des équipements réseaux mobiles qui lui sont dédiés (Local Packet Gateway) et restent pilotés par le cœur de réseau de Bouygues Telecom. Le trafic critique du client restera en local et bénéficiera de la mutualisation des moyens d’exploitation et des fréquences du réseau de Bouygues Telecom.

Un déploiement avec Ericsson

D’autre part, Bouygues Telecom commercialisera dès le deuxième semestre 2022 la solution de réseau privé dédié d’Ericsson (EP5G). L’intégralité d’un réseau mobile dédié au client est alors déployée chez ce dernier, y compris le cœur de réseau. Ce réseau est totalement indépendant du réseau de Bouygues Telecom et peut fonctionner sur des fréquences 5G et 4G mises à disposition par l’opérateur ou attribuées par l’ARCEP (régulateur des télécoms).

Selon Ericsson, ces nouveaux réseaux mobiles privés ou hybrides répondent aux besoins de l’industrie, de la logistique, du transport, de l’événementiel ou de la santé en matière de sécurité, de flexibilité et de performances. Ils supporteront de multiples cas d’usage nécessitant jusque-là de multiples réseaux et technologies.