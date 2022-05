No Man’s Sky : l’extension Leviathan fait passer le joueur dans une boucle temporelle de roguelike

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Hello Games publie aujourd’hui la millionième extension pour No Man’s Sky (j’exagère un peu sur le nombre), qui porte le nom ronflant de Leviathan. Cette extension propose notamment des baleines spatiales géantes (ce qui était au départ une blague est donc devenu une réalité), mais surtout introduit une boucle temporelle pour du gameplay de type roguelike. « Les joueurs commencent ensemble une expédition, et chaque fois qu’ils meurent, ils perdent leur progression mais aident la communauté à essayer de se libérer ensemble de cette boucle » précise le descriptif de l’extension.



« La communauté peut travailler ensemble sur un objectif global persistant qui améliore en permanence la qualité et la fréquence des récompenses de mise à niveau trouvées lors de chaque boucle. » Et comme de bien entendu, cette boucle temporelle a quelque chose à voir avec le Leviathan, “une grande et imposante créature spatiale entourée de mythes et de mystères”. L’ultime récompense de cette aventure, c’est une frégate vivante et géante, votre baleine spatiale à vous et à vous seul !