Bouygues Telecom prévoit une Bbox Wi-Fi 6 pour son offre de milieu de gamme

Bouygues Telecom a récemment lancé une nouvelle version de sa Bbox avec l’offre haut de gamme Ultym qui a l’avantage de prendre en charge le Wi-Fi 6E. Voilà maintenant que le fournisseur d’accès prépare une nouvelle box pour l’offre moyen de gamme Must avec le support du Wi-Fi 6, selon MacGeneration.

Des détails sur la prochaine Bbox Wi-Fi 6

La principale nouveauté de cette nouvelle Bbox serait donc le support du Wi-Fi 6, ce qui serait une première pour une box de milieu de gamme chez un opérateur français. Le modèle actuel prend en charge le Wi-Fi 5, qui n’offre (évidemment) pas d’aussi bons débits en connexion sans fil que la nouvelle norme.

Un autre changement concernerait le design puisque la nouvelle box serait verticale. Bouygues Telecom resterait par contre sur un modèle noir, mais ce serait cette fois du noir mat. Aussi, il n’y aurait ni molette ni écran intégré. Les clients devront se contenter de LED pour notamment vérifier l’état des services (connexion Internet, téléphone, télévision).

Quand peut-on espérer l’arrivée de cette nouvelle Bbox Wi-Fi 6 chez Bouygues Telecom ? Il n’y a pas de date pour le moment. Il n’y a pas de prix non plus. C’est l’occasion de rappeler que l’offre Must a récemment connu une hausse de tarif en passant de 39,99€/mois à 40,99€/mois. L’opérateur en a aussi profité pour revoir à la hausse les prix de ses offres Fit (entrée de gamme) et Ultym.