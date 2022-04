Bouygues Telecom lance sa Bbox Wi-Fi 6E et augmente les prix

Comme prévu, Bouygues Telecom commercialise aujourd’hui sa Bbox Fibre qui est compatible avec le Wi-Fi 6E pour offrir de meilleurs débits. L’opérateur suit ainsi son concurrent Orange qui commercialise déjà sa Livebox 6 avec la nouvelle le support de la nouvelle norme sans fil.

Le Wi-Fi 6E débarque chez Bouygues Telecom

Le Wi-Fi 6E est l’occasion d’avoir un système tri-bande avec les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et (surtout) 6 GHz. Les abonnés peuvent donc s’attendre à de biens meilleurs débits. Mais attention : avoir la nouvelle box ne suffit pas, il faut également avoir un appareil (PC, smartphone, tablette, etc) qui est compatible avec la nouvelle norme sans fil pour profiter des meilleurs débits. Si ce n’est pas le cas, vous resterez avec le Wi-Fi 6 ou une version précédente.

Bouygues Telecom propose l’amélioration avec son offre Bbox Ultym et celle-ci s’améliore au niveau du débit en envoi (upload). En effet, on passe de 600 Mb/s à 900 Mb/s. Rien ne change pour le téléchargement (download), on reste sur 2 Gb/s. Aussi, il y a toujours jusqu’à deux répéteurs Wi-Fi inclus et un décodeur TV qui se veut 4K HDR.

Un élément change par contre, à savoir le prix. Il faut désormais dépenser 29,99€/mois la première année puis 49,99€/mois pour l’offre Bbox Ultym. C’était auparavant 28,99€/mois puis 46,99€/mois.

Des changements sur les autres offres

Bouygues Telecom profite du lancement de sa nouvelle Bbox Fibre compatible Wi-Fi 6E pour améliorer ses autres offres. Ainsi, l’offre Bbox Must améliore son débit en envoi (upload), il passe de 400 Mb/s à 700 Mb/s. Le téléchargement (download) reste à 1 Gb/s. Le prix est toujours de 22,99€/mois la première année, mais cela passe à 40,99€/mois ensuite contre 39,99€/mois auparavant.

Aussi, l’offre Bbox Fit propose maintenant 400 Mb/s en envoi et en téléchargement, contre 200 Mb/s en envoi et 300 Mb/s en téléchargement auparavant. Le prix reste de 15,99€/mois la première année, puis passe à 30,99€/mois ensuite. C’est un euro de plus qu’auparavant.