Les investisseurs d’Activision Blizzard approuvent le rachat par Microsoft

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a été aujourd’hui approuvé par les actionnaires du premier. Plus de 98% des votes ont été pour autoriser l’acquisition. Ce n’est donc pas un vote à l’unanimité, mais ce n’était pas loin.

Première validation pour le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

« Le vote de soutien massif exprimé aujourd’hui par nos actionnaires confirme notre conviction commune que, combinés à Microsoft, nous serons encore mieux positionnés pour créer une grande valeur pour nos joueurs, des opportunités encore plus grandes pour nos employés et pour continuer à nous efforcer de devenir un exemple inspirant d’un lieu de travail accueillant, respectueux et inclusif », a déclaré Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard.

Microsoft a annoncé le rachat d’Activision Blizzard en janvier dernier. Le montant est colossal, à savoir 68,7 milliards de dollars. Il n’y a jamais eu un tel montant pour l’acquisition d’une entreprise par une autre dans l’industrie du jeu vidéo. C’est un record absolu.

Il est toutefois bon de noter que la transaction n’est pas encore terminée. En effet, Microsoft doit désormais obtenir le feu vert des autorités dans différentes régions. Il s’agit en l’occurrence des autorités aux États-Unis, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en Chine. Microsoft s’attend à ce que le rachat soit bouclé au cours de son année fiscale 2023. Il sera intéressant de voir tout passera comme une lettre à La Poste ou si la société devra faire des concessions. Dans ce cas, la validation du rachat pourrait prendre un peu plus de temps.