Twitter compte 229 millions d’utilisateurs et des revenus inférieurs aux attentes

Twitter a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. Ils arrivent quelques jours à peine après l’annonce du rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars.

Les résultats financiers de Twitter pour le premier trimestre de 2022

De janvier à mars, Twitter a enregistré 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires, moins que les 1,23 milliard de dollars prévus par le marché. Cela représente une hausse de 16%, mais il est bon de noter qu’il s’agit de la plus petite hausse en l’espace de six trimestres. C’est conforme aux résultats de Snap (Snapchat) et de Meta (Facebook, Instagram). qui voient une baisse des dépenses publicitaires en raison de problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement, à l’inflation et à la guerre en Ukraine.

Twitter a toutefois réussi à dépasser les attentes pour ce qui est du bénéfice par action. Celui-ci s’établit à 61 centimes. Le bénéfice net a été de 513 millions de dollars, contre 68 millions il y a un an.

Dans le même temps, le réseau social a fait état d’une augmentation de 16% du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens, à 229 millions, battant les estimations de 226,4 millions. La société a également corrigé les chiffres précédemment communiqués qui comptaient en trop certains comptes du premier trimestre 2019 au quatrième trimestre 2021. Twitter a déclaré que l’erreur, qui a rapporté à tort environ 1,4 million à 1,9 million d’utilisateurs supplémentaires par trimestre au cours de cette période, a été commise après le lancement d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de basculer facilement entre leurs comptes séparés. En conséquence, la société a déclaré que pendant cette période, tous les comptes liés ont été comptabilisés lorsqu’une action a été effectuée par le compte principal.

L’action de Twitter est stable à 48,58 dollars après la publication des résultats financiers du premier trimestre.