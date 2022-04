Facebook compte 2,94 milliards d’utilisateurs et augmente ses revenus

Meta, la maison-mère de Facebook, a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. Le principal réseau social du groupe continue de grimper, au point de frôler le cap des 3 milliards d’utilisateurs.

Les résultats de Meta pour le premier trimestre de 2022

Facebook compte 2,94 milliards d’utilisateurs, en hausse de 3% sur un an. C’est inférieur aux attentes des analystes qui espéraient 2,97 milliards. Si l’on prend uniquement les personnes qui se connectent tous les jours, il y a 1,96 milliard d’utilisateurs, en hausse de 4%. Les analystes misaient sur 1,95 milliard. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) est de 9,54 dollars, là où les marchés tablaient sur 9,50 dollars.

Si l’on prend en compte toutes les plateformes de Meta (Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp), il y a 3,64 milliards d’utilisateurs, dont 2,87 milliards au quotidien. Dans les deux cas, il s’agit d’une hausse de 6%.

Sur la partie des finances, Meta a enregistré un chiffre d’affaires de 27,91 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à la même période il y a un an. Les analystes espéraient 28,2 milliards de dollars. Le groupe a par ailleurs eu un bénéfice net de 7,47 milliards de dollars, en recul de 21%. Le bénéfice par action a été de 2,72 dollars, là où les marchés misaient sur 2,56 dollars.

Pour le trimestre en cours, Meta table sur un chiffre d’affaires entre 28 et 30 milliards de dollars, soit moins que les 30,6 milliards de dollars qu’espèrent les analystes. La société déclare que les prévisions reflètent la poursuite des tendances du premier trimestre, notamment la faible croissance des revenus qui « a coïncidé avec la guerre en Ukraine ».

« Nous avons fait des progrès ce trimestre sur un certain nombre de priorités clés de l’entreprise et nous restons confiants dans les opportunités et la croissance à long terme que notre feuille de route de produits va débloquer », a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Meta. « Plus de personnes que jamais utilisent nos services aujourd’hui, et je suis fier de la façon dont nos produits servent les gens dans le monde entier ».

À la suite de la publication des résultats, l’action de Meta a bondi de 15,59% à 202,22 dollars à la Bourse en post-séance.