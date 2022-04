Snapchat atteint 332 millions d’utilisateurs, mais déçoit sur les finances

Snap, la société derrière Snapchat, a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. C’est positif du côté des utilisateurs, mais le groupe a déçu les analystes sur la partie des finances.

Une déception pour les finances de Snap

Snapchat compte désormais 332 millions d’utilisateurs, soit une hausse de 18% sur un an. Pour leur part, les analystes tablaient sur 330 millions d’utilisateurs. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) est de 3,20 dollars. Les marchés espéraient un peu mieux, à savoir 3,25 dollars. Cela représente malgré tout une hausse de 16,8% sur un an.

Pour les finances, Snap a eu un chiffre d’affaires de 1,06 milliard de dollars. C’est en hausse de 38% par rapport au même trimestre un an plus tôt, ce n’est donc pas négligeable. Mais les analystes s’attendaient à un peu plus, à savoir 1,07 milliard dollars. Aussi, les pertes ont été plus importantes cette fois-ci, à savoir 359,62 millions de dollars, contre 267,88 millions de dollars auparavant. La perte par action s’établit à deux centimes, là où les analystes visaient une perte d’un centime par action.

Le trimestre en cours ne devrait pas non plus satisfaire les marchés. Snap table sur une hausse entre 20% et 25% pour le chiffre d’affaires. Pour leur part, les analystes espèrent une hausse de 28%.

« Nos résultats du premier trimestre reflètent la dynamique sous-jacente de notre activité dans un environnement opérationnel difficile, puisque nous avons augmenté notre communauté de 18% en glissement annuel pour atteindre 332 millions, et augmenté nos revenus de 38% en glissement annuel pour atteindre 1,06 milliard de dollars pour le trimestre », a déclaré Evan Spiegel, le patron de Snap. « Nous restons concentrés sur la création de valeur pour notre communauté croissante, sur le retour sur investissement pour nos partenaires publicitaires et sur l’investissement dans l’énorme opportunité que représente la réalité augmentée. Nous sommes impatients de partager de nombreux nouveaux produits et services lors de notre sommet annuel Snap Partner Summit la semaine prochaine ».

Au vu des résultats inférieurs aux attentes sur les finances, l’action a chuté de 4,36% à 29,42 dollars. Mais elle est remontée après la clôture des marchés pour connaître un léger gain de 0,68% à 29,62 dollars.