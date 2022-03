Pixel 6a : la boîte se dévoile et confirme le design ayant fuité

Google doit présenter le Pixel 6a, qui accompagnera les Pixel 6 et 6 Pro déjà disponibles, et la boîte du nouveau smartphone a fuité. C’est l’occasion de voir une partie du design et surtout d’avoir la confirmation que les précédentes fuites étaient bonnes.

Un aperçu de la boîte du Pixel 6a

La boîte du Pixel 6a ressemble beaucoup à celles des Pixel 6 et 6 Pro, avec une photo de l’arrière du smartphone. Malheureusement, la photo de l’emballage (partagée par Techxine) ne permet pas d’en savoir plus pour le moment.

Si l’on se base sur les précédentes fuites, le Pixel 6a aura le droit à la puce Tensor de Google. Celle-ci est déjà présente dans les deux autres Pixel 6 et offre de bonnes performances générales. Google proposerait par ailleurs 6 Go de RAM, deux capteurs photo à l’arrière (principal de 12,2 mégapixels avec le modèle Sony IMX363 et ultra grand-angle de 12 mégapixels), et un capteur frontal de 8 mégapixels.

Un changement notable avec les Pixel 6 devrait se situer au niveau des matériaux utilisés. Google a souvent utilisé du polycarbonate à la place de l’aluminium et de l’acier inoxydable sur les Pixel 3a, 4a et 4a 5G. On peut s’attendre à ce que cela continue sur le Pixel 6a pour aider à réduire le prix.

A priori, Google annoncera le Pixel 6a lors de sa conférence I/O (qui aura lieu les 11 et 12 mai) et la commercialisation se fera le 28 juillet. Le délai est important entre l’annonce et la disponibilité, et cela s’expliquerait par un report de Google. Le groupe a probablement rencontré des soucis de production à cause de la situation mondiale avec la pénurie.