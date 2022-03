Pixel 6a et Pixel Watch : des détails sur la présentation et la date de sortie

Google va profiter de sa conférence I/O 2022 (qui aura lieu les 11 et 12 mai) pour notamment annoncer le Pixel 6a et la Pixel Watch. Ce serait surtout un premier aperçu pour la montre, plus qu’une présentation complète.

Les Pixel 6a et Pixel Watch dévoilés en mai

Si l’on en croit les informations du leaker Jon Prosser, le Pixel 6a sera annoncé lors de la conférence Google I/O 2022 et la disponibilité se fera le 28 juillet dans la plupart des pays. On serait donc sur une période de plus de deux mois entre l’annonce du smartphone milieu de gamme et la disponibilité. Et encore, certains pays devront attendre encore plus longtemps. Il semblerait que Google ait décidé de repousser la sortie, probablement à cause de la pénurie de puces. Cela expliquerait la nouvelle date de sortie tardive.

Viendrait donc ensuite la Pixel Watch, à savoir la première montre connectée de Google. Le groupe se chargerait de donner un premier aperçu lors de sa conférence en mai. Il faudrait attendre le mois d’octobre pour avoir une présentation complète aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro. Le lancement des trois appareils aurait également lieu en octobre.

Google n’a encore rien dit concernant le programme de sa conférence I/O. Celle-ci, qui se tient chaque année, est généralement un rendez-vous avec des annonces logicielles. Cette année, Android 13 devrait être la star du spectacle. Mais il est déjà arrivé que l’entreprise profite de cet événement pour annoncer de nouveaux produits. Ce sera visiblement le cas cette fois-ci.