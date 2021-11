Le Google Pixel 6a se dévoile : nouveau design et pas de prise jack

Des rendus du Pixel 6a ont fait leur apparition et permettent de découvrir le design général du prochain smartphone de Google. Les Pixel 6 et 6 Pro avaient beaucoup changé par rapport à leurs prédécesseurs, notamment à l’arrière. L’histoire va se répéter avec le Pixel 6a.

Des rendus du Pixel 6a apparaissent

Les rendus, publiés par OnLeaks, montrent que le Pixel 6a ressemblera beaucoup aux Pixel 6 et 6 Pro. On retrouve un écran qui occupe une bonne partie de la surface avant et un trou centré sur la partie supérieure pour loger le capteur photo frontal. On peut également constater qu’il n’y a pas de capteur d’empreintes à l’arrière, suggérant qu’il sera situé directement au niveau de l’écran, comme les Pixel 6.

À l’arrière, justement, on retrouve cette surface qui dépasse pour venir loger les deux capteurs photo d’un côté et le flash de l’autre. On a vraiment l’impression de regarder un Pixel 6, avec qu’il s’agit en réalité du modèle 6a.

Il y a un élément importante à prendre en compte : la prise jack a disparu. C’est la première fois que cela se produit sur un modèle « a » des Pixel.

La fuite avec les rendus du Pixel 6a permet également d’avoir des informations sur les dimensions. L’appareil ferait 152,2 x 71,8 x 8,7 mm. Pour sa part, l’écran devrait faire autour de 6,2 pouces. En comparaison, le Pixel 6 fait 158,6 x 74,8 x 8,9 mm. Et le Pixel 5a fait 154,9 x 73,7 x 7,6 mm.

Il n’y a pas d’information sur le prix ni sur la puce qui équipera le smartphone. Mais il n’est pas impossible que Google choisisse sa puce maison Tensor, qui équipe les Pixel 6 et 6 Pro.