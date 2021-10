Google annonce les Pixel 6 et 6 Pro : puce Tensor, 5 ans de mises à jour et écran 120 Hz

Google a présenté aujourd’hui ses nouveaux smartphones : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ils sont les premiers à embarquer Tensor, une puce maison de Google. Le groupe utilisait jusqu’à présent des puces Snapdragon de Qualcomm.

Présentation des Pixel 6 et Pixel 6 Pro

En matière de performances brutes, Google affirme que sa puce Tensor permet aux deux Pixel 6 d’être jusqu’à 80% plus rapides que le Pixel 5 de l’année dernière. Mais Google ne se contente pas de courir après les spécifications cette année. La puce s’améliore également au niveau de l’intelligence artificielle. Certaines tâches devraient ainsi s’effectuer plus rapidement. En outre, Tensor embarque le coprocesseur Titan M2 pour une meilleure sécurité.

La puce Tensor n’est pas la seule nouveauté. Cette année, les Pixel 6 affichent un tout nouveau look audacieux. C’est notamment le cas à l’arrière avec le bloc photo qui dépasse sur toute la longueur. Le design du téléphone se distingue également par son côté graphique et dynamique. La bande métallique noire texturée vient en effet trancher avec les coloris. Pour le Pixel 6 Pro, Google dit s’être inspiré des finitions des bijoux et montres de luxe avec un châssis en métal poli recouvert d’une couche de verre. En France, deux coloris sont disponibles pour le Pixel 6 : noir carbone et gris océan. Le Pixel 6 Pro est de son côté disponible en noir carbone.

Du mieux pour les mises à jour

Un autre point concerne les mises à jour. Google promet que ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro auront le droit à trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Ça n’évolue pas pour ce qui est d’Android. En revanche, il y a deux années supplémentaires pour la sécurité par rapport aux Pixel précédents.

Des photos de meilleure qualité et la fonction Gomme magique

Il y a également du mieux pour la partie photo. Google dit que son tout nouveau module photo dispose de capteurs plus grands pour permettre de capturer davantage de couleurs et de détails, et 150% de lumière en plus par rapport au Pixel 5. Et grâce à l’objectif ultra grand angle à l’arrière, élargissez votre horizon lors de vos prises de vue.

Une fonction, toujours en rapport avec la photo, a pour nom Gomme magique. Vous pouvez supprimer les inconnus et les objets indésirables dans Google Photos afin que les personnes et les lieux que vous prenez en photo soient le sujet principal.

Caractéristiques techniques du Pixel 6 :

Écran OLED de 6,4 pouces (2 400 x 1 080 pixels) avec un affichage de 90 Hz

Puce Google Tensor

Capteurs photo grand-angle de 50 mégapixels et ultra grand-angle de 12 mégapixels

Capteur photo frontal ultra grand-angle de 8 mégapixels

8 Go de RAM

128 Go de stockage (UFS 3.1)

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C (USB 3.1)

Capteur d’empreintes sous l’écran

Haut-parleur stéréo

Résistance à l’eau IP68

Dimensions : 158,6 x 74,8 x 8,9 mm

Poids : 207 grammes

Tourne sous Android 12

Caractéristiques techniques du Pixel 6 Pro :

Écran OLED incurvé de 6,7 pouces (3 120 x 1 440 pixels) avec un affichage de 120 Hz

Puce Google Tensor

Capteurs photo grand-angle de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 48 mégapixels

Capteur photo frontal ultra grand-angle de 11,1 mégapixels

12 Go de RAM

128 Go de stockage (UFS 3.1)

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C (USB 3.1), Ultra Wideband

Capteur d’empreintes sous l’écran

Haut-parleur stéréo

Résistance à l’eau IP68

Dimensions : 163,9 x 75,9 x 8,9mm

Poids : 210 grammes

Tourne sous Android 12

Date de sortie et prix

Il est possible de précommander dès aujourd’hui les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sur le Google Store, à la Fnac et chez Boulanger. Les livraisons se feront le 28 octobre.

À noter que Google offre le casque Bose 700 pour toute précommande. Il suffit de suivre les instructions sur cette page pour profiter de l’offre.