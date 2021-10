Pixel 6 et 6 Pro : les prix français dévoilés et le casque Bose 700 offert

Les prix français pour les Pixel 6 et 6 Pro sont désormais connus : ce sera 649€ pour le premier et 899€ pour le second. Cela rejoint les prix allemands qui ont déjà fuité et qui étaient identiques. Il y aurait pu avoir une différence de quelques euros comme c’est déjà arrivé dans le passé, mais ce ne sera pas le cas ici.

Les prix pour les Pixel 6 et un casque Bose 700 offert

Outre les prix français, il y a le cas du cadeau offert avec les précommandes des Pixel 6 : ce sera un casque Bose 700. Là aussi, il y a la même offre en Allemagne. On peut donc se douter que Google fera ce cadeau un peu partout en Europe. Il est toutefois possible que ce ne soit pas le cas en Amérique du Nord (à confirmer).

Ce casque Bose 700 offert sera en tout cas un joli cadeau sachant que son prix est de 300€ chez Amazon, à la Fnac et d’autres revendeurs. On peut d’ailleurs imaginer que certains ne seront pas intéressés et pourront donc le revendre, ce qui leur permettra d’avoir un semblant de réduction sur le prix du Pixel 6.

Selon les trouvailles d’un membre de Dealabls, les enseignes participantes pour l’offre du casque Bose 700 offert seront le Google Store, la Fnac, Darty, Boulanger, Bouygues Telecom, B&You, SFR, SFR RED, Orange et Sosh. Il faudra soumettre un formulaire sur ce site (qui n’est pas actif, il le sera demain à 19 heures). L’offre sera valable jusqu’au 27 octobre avec les précommandes. Quand aux smartphones, ils seront en vente dès le 28 octobre.

La conférence de Google pour présenter ses Pixel 6 et 6 Pro en détail aura lieu demain à 19 heures. Il sera intéressant de voir si d’autres produits seront de la partie. A priori, ce ne sera pas le cas. Du moins, aucune rumeur particulière n’a évoqué autre chose à part les deux smartphones.