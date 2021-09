Pixel 6 : la date de présentation se précise, tout comme les tarifs en Europe

Pas une semaine ne se passe sans son lot de rumeurs ou de fuites sur le prochain Pixel 6 de Google. Après les leaks sur les specs (prometteuses), voilà qu’on en sait plus sur la date de présentation du bouzin. Le Google Pixel 6 serait donc dévoilé officiellement le 19 octobre prochain, soit 9 jours avant la date de commercialisation qui serait fixée au 28 octobre.

Autre fuite, cette fois sur les coloris (oui, c’est important pour certains). Les deux modèles (Pixel 6 et Pixel 6 Pro) seraient proposés en coloris rouge, vert, noir, argent et or. Le Google Pixel 6 (pas « Pro ») pourrait aussi bénéficier de coloris « carbone » et « brouillard », mais ce dernier leak doit être pris avec des pinces de Homard.

Pour finir cette véritable vague de leaks sur le prochain Pixel, les tarifs en euros auraient fuité. Un important revendeur de smartphone européen aurait vendu la mèche : le Pixel 6 (6,4 pouces) serait commercialisé à 649 euros, tandis que le Pixel 6 Pro (6,7 pouces) grimperait à 899 euros. C’est plutôt une bonne surprise étant donné les composants supposément embarqués (recharge rapide, puce Tensor Core, partie photo largement améliorée).