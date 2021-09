Pixel 6 Pro : un nouveau leak détaille les capacités photo et vidéo

A ce rythme, la présentation officielle du Pixel 6 Pro ne devrait pas nous apprendre grand chose sur les spécifications de l’appareil. Un nouveau leak déniché par XDA (généralement bien informé) nous renseigne sur les capacités photo et vidéo du flagship. Le Pixel 6 Pro disposerait ainsi de trois capteurs : seul le capteur principal de 50 megapixels serait capable de filmer en 4K et 60 fps (images/seconde). Le capteur 12 megapixels et le téléphoto 48 megapixels devront se « contente » de la 4K en 30 fps.

Pixel 6 Pro

Le capteur 12 megapixels Sony IMX663 signerait par ailleurs le retour de l’ultra wide sur un appareil Google. Quant au téléphoto, il offrirait un zoom x20 sur les vidéos en 4k et 30 fps, soit 4 fois plus de capacités de grossissement que sur le Pixel 5 (x5). En revanche, et ce n’est pas une rumeur très fraîche, le capteur frontal ne dépasserait pas 8 megapixels (avec des niveaux de zoom x0,7 et x1 seulement) sur le Pixel 6 et 12 megapixels sur le Pixel 6 Pro.

Pixel 6

Un petit récap sur la partie photo :

Bloc Photo arrière :

50MP Samsung GN1 en capteur principal

12MP Sony IMX386 ultra wide

48MP Sony IMX586 4X zoom telephoto (Pixel 6 Pro)

Capteur frontal

12MP Sony IMX663 (Pixel 6 Pro)

8MP (Pixel 6)

Rappelons que le Pixel 6 Pro ne devrait pas tarder à être présenté et que sa principale nouveauté concerne le processeur (CPU), le Tensor Core signé Google.