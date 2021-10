Pixel 6 : Google annonce sa conférence pour le 19 octobre

Google annonce la tenue d’une conférence pour le 19 octobre à 19 heures (heure française) qui sera consacrée aux Pixel 6 et 6 Pro. Nous allons découvrir les deux smartphones avec tous les détails et surtout les prix.

Conférence Google le 19 octobre pour les Pixel 6

Un site dédié est créé pour cette conférence de Google du 19 octobre concernant les Pixel 6. Le groupe fait savoir que la conférence sera disponible pour tout le monde et non uniquement les journalistes. À noter également qu’il s’agit d’un contenu pré-enregistré et non d’un évènement en direct. Google fait ainsi comme Apple avec sa keynote de l’iPhone 13.

Google a déjà dévoilé le design général des Pixel 6 et 6 Pro, et a révélé que les deux smartphones auront Tensor. Il s’agit d’une puce maison de Google, qui n’utilisera donc pas une puce Snapdragon de Qualcomm. C’est la première fois que cela arrive. Le choix de Tensor doit permettre au groupe d’avoir un meilleur contrôle et de proposer de meilleures optimisations. On peut donc espérer que les performances soient bonnes, tout comme l’autonomie. Mais il faudra attendre les premiers tests pour s’en assurer.

Rendez-vous donc le 19 octobre à 19 heures pour suivre la conférence de Google et découvrir les Pixel 6. Concernant les prix, une récente fuite a révélé que le Pixel 6 aura un modèle à 649 euros et le Pixel 6 Pro aura un modèle à 899 euros.