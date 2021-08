Nouveaux détails sur le Processeur Tensor de Google (finesse de gravure, fabricant)

La gamme Pixel 6 de Google introduit une nouveauté majeure : un processeur fait « maison » par Google en personne ! Le géant américain ne s’est pas appesanti sur les performances de sa puce et s’est contenté de préciser que cette dernière avait été plus particulièrement conçue pour les tâches impliquant de l’IA de type machine learning.

Le processeur Google Tensor équipera les smartphones de la gamme Google Pixel 6

Une source proche de la supply chain aurait fourni à Nikkei Asia quelques détails supplémentaires. Le processeur Tensor serait ainsi produit à la finesse de gravure 5nm, à l’instar du Snapdragon 888, de l’Exynos 1080/2100 ou bien encore du A14 Bionic d’Apple.

Autre info, Samsung se chargerait de la totalité de la production du Tensor (l’autre choix possible était TSMC). Google s’est donc reposé sur le second plus gros fabricant de puces mobiles, ce qui offre sans doute une garantie de fiabilité dans un contexte de production de masse.