Le Pixel 6a aurait la même puce Tensor que les Pixel 6/6 Pro

Le Pixel 6a continue de faire parler de lui aujourd’hui, avec le smartphone qui aurait la puce Tensor. C’est la même que l’on retrouve dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, en vente depuis quelques semaines maintenant.

La puce Tensor attendue dans le Pixel 6a

Ce choix de la puce Tensor permettra au Pixel 6a d’être aussi performant que les deux autres modèles. Ce choix est en tout cas intéressant parce qu’il s’agirait du premier smarphone « a » de Google avait une puce considérée comme haut de gamme. Google propose généralement un processeur moins performant, étant donné que les téléphones « a » se veulent être dans le milieu de gamme.

On peut dans ce cas se demander quelle est la différence entre un Pixel 6 et un Pixel 6a. Selon 9to5Google, le code de l’application Appareil photo de Google sur Android indique que le Pixel 6a aura le droit à un capteur photo principal de 12,2 mégapixels avec le module IMX363 de Sony. C’est le même que l’on retrouve dans tous les autres Pixel entre le Pixel 3 et le Pixel 5a. En revanche, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro disposent d’un modèle plus récent qui propose de meilleurs clichés.

Les derniers rendus pour le Pixel 6a ont révélé que le téléphone aura un écran de 6,2 pouces avec un trou centré en haut de l’écran pour loger le capteur photo frontal, un capteur d’empreintes sous l’écran (une première pour un Pixel « a ») et pas de prise casque. Le téléphone aurait des dimensions de 152,2 x 71,8 x 8,7 mm. Sa sortie devrait avoir lieu en 2022.