Spotify suspend son service de streaming en Russie

Spotify a pris la décision de suspendre l’accès à son service de streaming depuis la Russie. La plateforme fait un lien avec la guerre en Ukraine et de récentes lois russes pouvant impliquer jusqu’à 15 ans de prison en cas de partage de fausses informations sur l’armée.

Coupure de Spotify en Russie

Voici ce que déclare Spotify concernant son retrait de Russie :

Spotify continue de penser qu’il est essentiel de maintenir notre service opérationnel en Russie afin de fournir des informations fiables et indépendantes dans la région. Malheureusement, la législation récemment adoptée, qui restreint davantage l’accès à l’information, élimine la liberté d’expression et criminalise certains types d’informations, met en danger la sécurité des employés de Spotify et peut-être même de nos utilisateurs. Après avoir soigneusement examiné nos options et les circonstances actuelles, nous avons pris la décision difficile de suspendre complètement notre service en Russie.

Au début du mois de mars, le service de streaming a supprimé le contenu de RT et Sputnik, deux médias russes, et a fermé son bureau en Russie. On monte encore d’un cran aujourd’hui puisque les Russes ne peuvent plus écouter de la musique ou des podcasts depuis Spotify.

Plusieurs plateformes ont déjà annoncé suspendre leurs services en Russie. C’est notamment le cas de Netflix et PayPal par exemple. Apple a annoncé arrêter la vente de ses produits, mais les services (Apple Music, App Store, iCloud, etc) restent disponibles. Dans d’autres cas, c’est la Russie qui a bloqué des plateformes. Les derniers en date sont Facebook, Instagram, Twitter et Google Actualités.