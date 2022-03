La Russie bloque l’accès à Google Actualités

Nouveau blocage au niveau d’Internet en Russie, avec cette fois Google Actualités. Le service qui recense les articles de différents médias n’est plus accessible, et ce dès aujourd’hui.

Blocage immédiate de Google Actualités en Russie

C’est une nouvelle fois Roskomnadzor qui a pris cette décision de bloquer Google Actualités en Russie. Le régulateur russe estime que la plateforme relaie beaucoup de fausses informations concernant la guerre en Ukraine. « La ressource d’information Internet américaine mentionnée a permis d’accéder à de nombreuses publications et à des documents contenant des informations non fiables et importantes pour le public sur le déroulement de l’opération militaire spéciale en Ukraine », a indiqué Roskomnadzor dans un communiqué selon l’agence de presse russe Interfax.

Depuis le début de l’intervention russe en Ukraine le 24 février, le pouvoir russe a considérablement renforcé son contrôle des informations diffusées sur Internet. De nombreux médias russes et étrangers, dont la BBC, ont été interdits d’accès. Il en va de même pour Facebook et Instagram qui ont été déclarés « extrémistes » par un tribunal moscovite et qui sont bloqués. Twitter aussi subit actuellement un blocage dans le pays.

La semaine dernière, Roskomnadzor avait accusé Google et son service vidéo YouTube d’activités « terroristes », première étape vers un possible blocage. Les autorités ont parallèlement introduit début mars deux nouvelles infractions pénales : l’une pour la diffusion d’informations discréditant l’armée russe et l’autre pour la diffusion d’informations mensongères sur les troupes russes. Cette dernière infraction prévoit des peines allant jusqu’à 15 ans de prison et inquiète particulièrement les opposants et les médias indépendants, qui craignent des poursuites pour toute dénonciation de l’offensive.